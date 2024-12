Novaratoday.it - Addio all’ortopedico Marco Del Forno

Leggi su Novaratoday.it

Grande cordoglio per la scomparsa diDel.Il medico è stato colto improvvisamente da un malore a 62 anni. Delera un chirurgo specialista in ortopedia: originario di Arona, si era laureato a Pavia e aveva lavorato per moltissimi all'ospedale di Borgomanero. Da alcuni anni.