Palermotoday.it - Accusato di aver violentato una paziente durante un massaggio, fisiatra assolto dopo quasi 6 anni

Leggi su Palermotoday.it

Sarebbe entrata per puro caso in un centro di riabilitazione di Cruillas e ille avrebbe proposto undecontratturante, che si sarebbe però trasformato in una violenza sessuale: il medico le avrebbe infatti improvvisamente strappato la biancheria e l'avrebbe pesantemente.