Aborto ecco la relazione 2024 del ministero in ritardo di quasi un anno Dall’obiezione all’Ivg farmacologica | tutti i dati

Non è stata ancora presentata al Parlamento, ma è stata ricevuta dai presidenti di Camera e Senato e protocollata in arrivo il 22 novembre scorso laannuale sullo “Stato di attuazione delle norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria della gravidanza”, contenente iriferiti all’2022. Ilnon l’ha pubblicata sul proprio sito, ma da oggi la si può trovare sul sito di Prochoice rete italiana contraccezione.Il numero assoluto di 65.661 IVG presenta un incremento del 3,2% rispetto al 2021, mentre aumenta del 5,1% il tasso di abortività, cioè il numero di IVG per 1.000 donne di età 15-49 anni residenti in Italia. Si conferma comunque lo storico andamento decrescente del tasso di abortività (-66,9 %) rispetto al 1983,in cui è stato registrato il valore più alto in Italia egli indicatori di abortività restano tra i più bassi a livello internazionale.