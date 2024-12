Palermotoday.it - A Torretta la 40esima sagra della "vastedda": degustazioni, musica e mercatini artigianali per le vie del paese

Leggi su Palermotoday.it

si prepara a celebrare una delle sue tradizioni più care: laedizione", che prenderà il via l'8 dicembre. Non è solo un evento gastronomico, ma un momento in cui le radicicomunità si intrecciano con l’ospitalità, la cultura e l’amore per le cose.