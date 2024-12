Lanazione.it - A Firenze una nuova proposta di affitto residenziale di alta gamma

Leggi su Lanazione.it

Starhotels continua il suo percorso di crescita. Per il 2025 è prevista l’apertura dell’Hotel Gabrielli a Venezia, uno Starhotels Collezione a 5 stelle con vista sulla laguna veneziana, "che andremo a gestire con un contratto di management. Entrato a far parte del gruppo all’interno del luxury brand Starhotels Collezione e tramite la formula didi immobile, il Gabrielli è al momento in ristrutturazione. Fin dalla sua apertura nel 1856 proprietà e gestione dell’hotel sono appartenute alla famiglia Perkhofer" spiega Elisabetta Fabri, presidente e Ad Starhotels. Il passaggio del testimone "è stata una scelta fortemente voluta dalla proprietà, che ripone grande fiducia nel gruppo in cui ritrova i valori comuni di un’imprenditoria storicamente familiare" aggiunge. Sempre per il 2025, è prevista l’apertura adi unadidi, il Teatro Luxury Apartments in Corso Italia, che comprenderà oltre 150 appartamenti di diversa tipologia e dimensioni negli spazi che un tempo ospitavano il Teatro del Maggio Fiorentino.