A Firenze il ricordo di Nelson Mandela

, 4 dicembre 2024 – Domani aci sarà la celebrazione a 11 anni dalla scomparsa di. Il momento dici sarà il 5 dicembre alle ore 12: in occasione del ventennale della intitolazione del palazzo a, presso la cella all’ingresso delForum in piazza Berlinguer, si terrà una cerimonia in cui assieme alla città verrà testimoniata ancora una volta la volontà di pace della nostra comunità. “Sono vent’anni che abbiamo deciso di chiamare questo luogoForum, e i motivi perché lo chiamammo così sono ancora attuali – ricorda Massimo Gramigni, presidente dell’associazioneForum -. La pace si fa con i nemici diceva Madiba e lui ci è riuscito. Ci sono momenti in cui lo spettacolo può attendere: questo giovedì attende”.