Zaia Sull’autonomia risposta della Consulta è lineare e costruttiva

VENEZIA (ITALPRESS) – "Al ricorso di quattro regioni la Corte costituzionale risponde con 107 pagine in cui viene presentata una posizione: viene ribadito che le questioni poste sono infondate e che le incostituzionalità sono inammissibili, in più viene posta la questione sulla modifica di alcuni articoli. È sufficiente che il governo attui queste piccole modifiche e potremo fare velocemente". Lo sottolinea in un video il governatore regionale del Veneto Luca.