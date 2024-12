Novaratoday.it - Vìola il divieto di avvicinarsi e va in un bar: finisce in carcere per 4 mesi

Leggi su Novaratoday.it

Stava creando disordini in un locale, ma aveva ildi.É finito in manette un uomo di 32 anni residente a Omegna per aver violato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La polizia infatti è stata allertata perchè l'uomo si trovava in un locale pubblico e stava.