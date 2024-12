Brindisireport.it - Vigili del fuoco celebrano santa Barbara: funzione religiosa e omaggio ai caduti in servizio

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Ideldi Brindisi festeggiano la loro patrona,. Appuntamento per domani, 4 dicembre, con la messa delle ore 10 presso la cattedrale della città. Nel primo pomeriggio, invece, presso la sede centrale del Comando provinciale, in via Nicola Brandi, ci sarà.