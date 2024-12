Arezzonotizie.it - VIDEO | Troise amareggiato: "Preso gol su angolo, un peccato. Noi provocati dagli avversari"

Emanuelemastica amaro alla fine della partita, non solo per il risultato ma anche per alcuni episodi disseminati durante i novanta minuti: “C’è da ingoiare un boccone indigesto purtroppo. Abbiamo pagato dazio più del dovuto, sia per non aver raddoppiato alla fine del primo tempo sia per.