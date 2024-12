Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2024 ore 15:30

DEL 3 DICEMBRE 3034 ORE 15.30 MARCO CILUFFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA E DA BUFALOTTA A TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA I RALLENTAMENI SONO NEL QUADRANTE SUD DELL’ANELLO CITTADINO TRA ARDEATINA E TUSCOLANACI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMO DOVE SI RALLENTA DALLA TOGLIATTI FINO ALLO SVINCOLO CON IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOCODE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI MALAFEDEDA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral