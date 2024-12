Ilgiorno.it - Via libera alla caccia al lupo: l’Unione europea adotta il modello svizzero

Dopo la Svizzera anche in Italia i lupi rischiano di fare una brutta fine. Strasburgo ha infatti dato il viaal declassamento della sua protezione. Con la nuova decisione invece ‘Il canide’ passerà da specie animale “strettamente protetta” a “specie animale protetta”. E se almeno un terzo degli Stati firmatari della Convenzione di Berna (17 su 49) non si opporrà, la decisione entrerà in vigore fra tre mesi. L’abbassamento dello status di protezione rende possibile la cosiddetta gestione delle popolazioni: ilrimane protetto, ma in linea di principio laè possibile. Nei Cantoni svizzeri sono 39 i lupi finora abbattuti durante la stagione dinell’ambito della strategia federale di contenimento del predatore: 23 nei Grigioni, 10 in Vallese, 3 nel canton Vaud e altrettanti nel canton San Gallo.