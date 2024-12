Lapresse.it - Verona: 27enne trovata morta in bagno, compagno indagato per omicidio

Leggi su Lapresse.it

Milano, 3 dic. (LaPresse) – È stato iscritto nel registro degli indagati per il delitto divolontario ildellainnel tardo pomeriggio di domenica a Caldiero, in provincia di. A dare l’allarme era stato lo stesso, un 40enne del posto, che ai carabinieri aveva segnalato di aver ritrovato il corpo della fidanzata, una giovane di origini calabresi, che si sarebbe suicidata in undella sua abitazione utilizzando il tubo flessibile della doccia. In vista dell’autopsia, la Procura diha iscritto l’uomo sul registro degli indagati pervolontario “al fine di consentire aldella donna deceduta di poter esercitare tutte le garanzie di legge”, si legge nel comunicato firmato dal procuratore Raffaele Tito.