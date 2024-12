Secoloditalia.it - Verona, 27enne trovata impiccata in bagno. Indagato il compagno per femminicidio

Ennesimo. Cristina Pugliese, una donna di 27 anni di Caldiero, in provincia di, è statamorta neldella sua abitazione: e per la sua morte è orail, un 40enne, che aveva avvertito i Carabinieri del suo ritrovamento, avvenuto domenica scorsa. Secondo il racconto dell’uomo, la ragazza si sarebbe uccisa impiccandosi in, utilizzando il tubo flessibile della doccia, ma le circostanze erano apparse sin da subito sospette agli inquirenti. Ennesima tragedia nel giorno in cui la procura di Venezia ha inflitto l’ergastoloIldellaè stato iscritto nel registro degli indagati per il delitto di omicidio volontario “al fine di consentire aldella donna deceduta di poter esercitare tutte le garanzie di legge”, si legge nel comunicato firmato dal procuratore Raffaele Tito.