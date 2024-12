Ilgiorno.it - Vendeva online borse di lusso ma false: a Cermenate denunciata una 37enne

Leggi su Ilgiorno.it

(Como), 3 dicembre 2024 - Una donna di 37 anni è statadagli uomini della Guardia di Finanza di Como per commercio abusivo di articoli di alta moda falsificati. Utilizzando un nick-name creato ad hoc e attraverso gruppi Facebook locali la donna metteva in vendita numerosi articoli di abbigliamento e accessori apparentemente di ottima qualità a un prezzo estremamente basso rispetto al valore di mercato. Al termine di un pedinamento è stata notata consegnare a un uomo un sacchetto in un affollato parcheggio di un supermercato di Fino Mornasco. Intervenuti sul posto, i militari dopo aver appurato che l’oggetto ceduto era un portadocumenti del noto brand Louis Vuitton hanno interpellato l’acquirente, che ha dichiarato di aver risposto a un annuncio su un portale on-line e di essere stato contattato dalla venditrice grazie a WhatsApp.