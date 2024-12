Ilgiornale.it - Varrone, dieci anni alla griglia

Compleanno importante per il ristorante aperto da Massimo Minutellifa a Milano, in via de Toqueville. Un locale che ha cambiato definitivamente il modo dei milanesi di rapportarsicarne di qualità e che ha fatto conoscere, in un Paese molto legato alle tradizioni locali, i migliori tagli provenienti da Stati Uniti, Spagna, Australia e altri parti del mondo