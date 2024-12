Lapresse.it - Usa, leone di montagna torna in libertà dopo riabilitazione

Una giovane femmina didita inaver trascorso quasi sei mesi al Ramona Wildlife Center della San Diego Humane Society, in California. Ilè stato dotato di un collare GPS satellitare per monitorare la sua salute.Ilera stato trovato nella Yucca Valley, con ferite aperte che sembravano essere compatibili con un attacco animale. Durante le cure, il team di veterinari ha monitorato ildicon l’ausilio di telecamere, assicurandosi che l’habitat riproducesse fedelmente la sua vita in natura. L’animale è stato rimesso innella contea di San Bernardino.