Usa-Cina è guerra dei chip | il contrattacco di Pechino

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – E' 'dei' trae Stati Uniti. Il ministero del Commercio del gigante asiatico ha annunciato oggi, 3 dicembre, misure per rafforzare i suoi controlli dell'export di "beni dual-use" destinati ad arrivare negli Stati Uniti. Restrizioni che colpiscono le esportazioni di componenti cruciali per la fabbricazione di. In base alle nuove .