Quotidiano.net - Urso, tavolo Stellantis del 17 dicembre segnerà una svolta

"Credo che quelpossa davvero segnare una nuovarispetto a quello che è accaduto in questi anni in Italia e in Europa e indicare al Paese la strada giusta per sostenere il lavoro e l'industria". Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo, a Drive Time in onda su RaiRadio1 parlando delsuconvocato per il 17ha aggiunto di aver ricevuto da Elkann rassicurazioni sul fatto che alsi possa "finalmente esaminare un piano Italia chiaro e determinato sul sostegno degli stabilimenti in Italia con modelli innovativi, competitivi, con investimenti in ricerca e innovazione, con la salvaguardia dei posti di lavoro e con un rapporto che deve tornare positivo con l' industria della componentistica italiana".