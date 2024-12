Palermotoday.it - Università, in viale delle Scienze assemblea di Ateneo contro tagli e precarietà

Si svolgerà il 4 dicembre alle 10 in, presso l'aula Cocchiara dell'edificio 12, l'd'convocata dal Cuir - Coordinamento universitario in rivolta dell'di Palermo, che riunisce in uno spazio orizzontale studenti, dottorandi, assegnisti, ricercatori.