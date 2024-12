Udinetoday.it - Un'immersione in realtà virtuale nelle collezioni del Museo di Storia Naturale

Leggi su Udinetoday.it

Altreforme, in collaborazione con ilFriulano didi Udine, organizza "Caffè con Lithobit", un'occasione unica per scoprire come la tecnologia dellapossa arricchire l’esperienza museale.Durante l’evento, che avrà luogo sabato 7 dicembre alle ore 10.30.