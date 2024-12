Ilgiorno.it - Una “polveriera“ sotto il tetto. Sequestrate 4mila tonnellate di fuochi d’artificio vicino alle case

Quattrodi giochi pirotecnici e 21mila prodotti con la dicitura “Made in Italy” che con l’Italia avevano poco a che fare. Colpo grosso della guardia di finanza. Operazione “Safe Christams Holidays”. In vista dell’approssimarsi delle festività di fine anno, si intensifica l’attività delle fiamme gidel Comando provinciale di Monza Brianza che hanno ulteriormente potenziato l’azione di contrasto all’importazione e vendita di giochie beni non conformi agli standard di sicurezza nazionali ed europei. In particolare, dopo appostamenti e pedinamenti, i militari hannoposto a sequestro penale oltre 4didi artificio rinvenuti in un maxi-emporio della città sprovvisto della prevista licenza di pubblica sicurezza accertando, tra l’altro, gravi omissioni in ordine al rispetto delle misure di sicurezza previste per la custodia dell’ingente quantitativo di materiale pirotecnico stoccato.