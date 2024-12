Lecceprima.it - Una notte indimenticabile con Reboot, Gianni Sabato e GCGC

Leggi su Lecceprima.it

Il Live75 di Monteroni di Lecce continua a essere la destinazione preferita per le notti indimenticabili del Salento.7 dicembre la scena musicale sarà animata da un trio d’eccezione:, pronti a portare il loro talento in consolle e far vivere al pubblico un.