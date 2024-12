Bresciatoday.it - Un sogno da 25 milioni di euro: svelato il maxi progetto della nuova SwimArena

Leggi su Bresciatoday.it

Altro che piscine comunali: Desenzano pensa in grande, molto in grande, con unche vale tra i 22 e i 25complessivi per quella che sarà la futura, in sostituzione degli attuali impianti natatori intitolati a Giacomo Signori, inaugurati nel 1986 e chiusi ormai da un anno.