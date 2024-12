Ilgiorno.it - Un regalo a misura... di kids

Imparare senza rinunciare alla bellezza del gioco non solo è possibile ma diventa un'esperienza davvero divertente grazie a Fisher-Price Wood e Planet Friends: la scelta perfetta per chi ama regalare giochi che siano ecosostenibili ma anche di lunga durata. Sotto l'albero quest'anno anche tante dolls: per chi non ama le classiche bambole le Monster Fest Dolls sono la scelta perfetta: un set di bambole Monster High che sfoggiano outfit super glamour, ma anche gli imperdibili cofanetti Polly Pocket, che racchiudono mondi tutti da scoprire, coloratissimi e da portare sempre con sè. Non rinunciate a un evergreen con cui giocare assieme ai vostri figli: con le piste per macchinine Hot Wheels, si possono vivere gare all'insegna della velocità e del coraggio. Ispirati alla serie Hot Wheels Let's Race ci sono gli esclusivi playset Hot Wheels City Mega Garage e Hot Wheels City Autolavaggio Mega Squalo per corse e sfide sempre più adrenaliniche.