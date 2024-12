Sbircialanotizia.it - Un monito contro guerra e oppressione, all’Opera di Roma ‘omaggio a Martha Graham’

In programma al Teatro Nazionale 'Steps in the Street', 'Prelude to Action' e 'Panorama', protagoniste le giovani stelle della Scuola di Danza diretta da Eleonora Abbagnato 'Danzatrice del secolo' per la rivista 'Time', 'Icona del secolo' per 'People', 'Tesoro nazionale' per il presidente Gerald R. Ford,Graham (1894-1991) è una pioniera della danza moderna, .