Ultime Notizie Roma del 03-12-2024 ore 17 | 10

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno mettere in apertura di giornale hanno raggiunto un accordo sulla formazione di un comitato congiunto per amministrare Gaza dopo la guerra in Siria intanto si accende il fronte orientale Dove sono presenti forte fino a Firenze porte filo iraniane a sostegno di rispettivi clienti armati locali secondo punti sul terreno a conferma di quanto riferito dal osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria le forze filo statunitense guidate dal pkk curdo dalle tribù arabe cooptate dagli americani tentano di conquistare località a destra del fiume Eufrate sotto controllo delle Milizie filo iraniane e di altri clan tribali vicini invece all’iran gli scontri sono ancora i compiti in Ucraina il governo e al lavoro attraverso un decreto sul decimo pacchetto di aiuti a chi è che riguarda l’invio di armi ed equipaggiamenti pronta anche la bozza del provvedimento che tenderà la possibilità di inviare aiuti anche al 2025 il decreto sulla fornitura l’Ucraina era stata approvata a luglio aveva riguardato per la seconda volta dall’inizio del conflitto anche il sistema di difesa antiaerea ringrazio dell’Ucraina Leonardo sarebbe inaccettabile per Mosca che lo consiglierebbe un evento minaccioso detto il portavoce del Cremlino peskov citato dall’agenzia aria novosti è la risposta all’appello lanciato da chi è per una piena adesione alla Nato come unica garanzia di sicurezza di fronte all’invasione russa siamo convinti che l’unica vera garanzia di sicurezza per l’Ucraina nonché una deterrente contro ulteriori aggressione Ruzza Contro chi F altri Stati che la piena adesione dell’Ucraina lanata fermato in un comunicato il Ministero degli Esteri in vista della riunione di domani dell’Alleanza Atlantica e la Finlandia Indaga tu la doppia rottura di un cavo di telecomunicazione terrestre con la Svezia e Stoccolma sospetta un atto di sabotaggio hanno detto i ministri dei trasporti finlandese della Difesa civile svedese naturita indagano sulla questione in collaborazione con la società di telecomunicazioni Global Connect ha scritto un ministro finlandese su X la polizia indaga sull’accaduto e date le circostanze si sospetta un sabotaggio il ca dirigente trancio di cavi sottomarini tra Lituania e Svezia e Finlandia e Germania in chiusura torniamo in Italia l’ergastolo per Filippo Turetta il 23enne reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchetti nella quinta prevedeva inizialmente le repliche del PM delle parti civili alla Pinga della Difesa e l’eventuale controreplica che però non ci sono stati Filippo utilità era presente in aula così come il padre di Giulia Gino Cecchetti era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa