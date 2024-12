Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 03-12-2024 ore 16:10

dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vacilla tregua tra Israele e Libano un cessate il fuoco che prosegue dal 27 novembre Almeno sulla carta nonostante 9 persone siano state uccise ieri e gli attacchi di Tel Aviv contro villaggi nel sud del Libano visto che mi fermano viene frequentata dai che sono al vaglio le accuse di entrambi gli schieramenti Washington avrebbe pressioni su Tel Aviv E perché limitasse la risposta e due colpi di mortaio sparati da hezbollah il Ministro della Difesa italiano cazzo scrive che la tua tolleranza De Robertis bolla nel frattempo il Guardian ha pubblicato decine di interviste e testimonianze in cui i residenti Raccontami soldati italiani distanza nella città occupata di Broni centro Dania di aver intensificato una campagna di detenzioni arbitrarie violenze abusi contro i palestinesi Intanto almeno 9 morti nel sud del paese stanotte secondo Beirut Trump chiede rilascio degli Ortaggi Agata prima del suo insediamento minacciando conseguenze devastanti per i responsabili annuncia nuovi aiuti militari dell’Ucraina oggi e domani a Bruxelles riunione dei ministri nato degli Esteri causin Giorgia Dopo giorni di scontri e arresti di Oggi riunione d’emergenza del consiglio di sicurezza ONU sulla Silvia Sono quasi 50 mila le persone sfollate nel paese mediorientale negli ultimi giorni secondo le nazioni unite andiamo quindi negli Stati Uniti perché Joe biden Grazia il figlio Hunter notizia di ieri nonostante avesse promesso di non farlo ed è buffa suo presidente americano uscente Trump all’attacco delusione triderm Oil Tycoon nomina Stevens Ambasciatore a Londra e annuncia che parteciperà alla riapertura di notre-dame a Parigi il 8 dicembre pranzo intanto sull’orlo della crisi di governo la le penne che Annuncia il voto a favore della mozione di sfiducia della sinistra e chiusura di economia bufera su stellantis dopo le dimissioni di tavane segmento il Parlamento chiama il cane a riferire sulla crisi del gruppo automobilistico Salvini attacca sono offeso dalla sua gestione e quanto sta accadendo è disgustosa ferma Ministro dei Trasporti riprenderemo confezione indotto al sicuro alla meloni nuovo porto il calo delle vendite in Italia pari a 24,6 X intanto negli Stati Uniti per la seconda volta in un anno un giudice ha bocciato la paga record da 55,8 miliardi di dollari che il bordo degli azionisti di Tesla aveva provato per il proprio Team Executive Mask era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa