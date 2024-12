Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 03-12-2024 ore 12:10

dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è arrivato il giorno del giudizio per Filippo Turetta la corte di Assise di Venezia entrata in camera di consiglio per discutere e deliberare la sentenza per il 23 nel Reo confesso del femminicidio di Giulia l’udienza la quinta prevedeva inizialmente le repliche del PM delle parti civili alla ringa della Difesa e l’eventuale controreplica che però non ci sono state Il presidente Stefano Monduzzi quindi dichiarato chiusa la fase dibattimentale per l’entrata in camera di consiglio la lettura della sentenza è prevista non prima delle ore 15 cresce la tensione all’indomani dell’ addio di Carlo VIII di stellantis gruppo automobilistico comunicato in anticipo di un anno sui tempi previsti dal contratto che sarebbe scaduto nella primavera 2020 sei per lui si parla di una buonuscita di 100 milioni di euro l’importo secondo indiscrezioni che l’azienda non conferma sarebbe proprio l’uscita anticipata secondo alcune valutazioni il manager avrebbe percepito uno stipendio annuale di circa 40 milioni di euro negli ultimi anni per questa cifra è stato definito il manager del settore automobilistico più pagato al mondo un attacco aereo attribuito Israele ha colpito un auto lungo la strada per l’aeroporto nella capitale siriana di Damasco lo riferisce l’agenzia ufficiale siriana sana un auto esplosa a seguito di un’aggressione siriana lungo la strada per l’aeroporto internazionale di De Marco così denuncia all’agenzia che cita una fonte della polizia senza chiarire se visti delle vittime e attesa per oggi la sentenza della Cassazione nel processo legato alla strage di Rigopiano 18 gennaio 2017 una valanga travolge l’hotel e di Farindola in provincia di Pescara e 29 persone persero la vita i giudici devono decidere se confermare le 8 con Daniele 22 soluzioni decisi nella pelle quindi chiudere definitivamente una vicenda che va avanti da quasi 8 anni può riaprire il percorso giudiziario per alcune cose Grava anche lo spettro della prescrizione la sentenza è attesa lo scorso XXVIII novembre ne slittata a oggi hanno spiegati giudice la luce della complessità del processo del numero di posizioni da vagliare l’incidente in campo Bove come stato per malore una videochiamata con i compagni Quindi se giocate mercoledì ed è cosciente lucido Voglio giocare Fatemi uscire non è più intubato in corso gli accertamenti sulle cause È tutto Buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa