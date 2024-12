Feedpress.me - Turetta sul filo dell'ergastolo, oggi è il giorno della sentenza

Leggi su Feedpress.me

E’ arrivato ildel giudizio per Filippo, nell’aulaa Corte d’Assise di Venezia, poco più di un anno dopo l’assassinio di Giulia Cecchettin, il 23enne saprà se lo aspetta l’- come chiesto dalla Procura - o se i giudici riterranno che, anche ad un uomo come lui, reo confesso del massacro di una ragazza con 75 coltellate, possano essere riconosciutee.