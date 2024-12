Quotidiano.net - Turetta, non era amore: era ‘possesso’. E lei lo gridava

Leggi su Quotidiano.net

“Non ti lascerò un secondo in pace”. Sette parole, pronunciate il 7 marzo 2023, che avrebbero dovuto fermare tutto, accendere ogni allarme, costringere a guardare dritto negli occhi il pericolo. Sette parole che Filippoha trasformato in un piano preciso, portato avanti con l’ossessione di chi non accetta di perdere il controllo. Non era, non era disperazione: era possesso. leri, la Corte d’Assise di Venezia ha detto la sua: ergastolo. Eppure quelle sette parole non hanno trovato spazio nel giudizio di primo grado. Lo stalking? Non riconosciuto. La crudeltà? Nemmeno. È rimasta solo la premeditazione, come se tutto fosse iniziato e finito con l’ultimo atto. Ma Filippo non si è limitato a uccidere: ha distrutto . Prima Giulia, poi ogni possibilità che lei avesse di essere protetta, ascoltata, creduta.