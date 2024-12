Periodicodaily.com - Turchia: non c’è “interferenza straniera” dietro la rivolta in Siria

Leggi su Periodicodaily.com

Laha affermato che non c’è “ladei ribelli in. “Sarebbe un errore in questo momento cercare di spiegare gli eventi incon qualsiasi”, ha detto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan.: non c’è “lainIl ministro degli .