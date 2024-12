Sbircialanotizia.it - Tumori, Mancuso (Salute Donna): “Peccato non usare il 35% del Fondo farmaci innovativi”

Leggi su Sbircialanotizia.it

'Presentato emendamento in attesa di approvazione per prolungare accesso da 6 a 10 anni' Il 35% delper inon viene utilizzato. "E' unche le regioni non abbiano colto questa opportunità". Così Anna Maria, presidenteOdv e coordinatrice del Gruppo 'Laun bene da difendere, un .