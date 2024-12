Anteprima24.it - Truffe ad anziani, sgominata banda che usava anche minorenni

Tempo di lettura: 2 minutiAveva base nell’area nord di Napoli l’associazione criminale smantellata dai carabinieri e dalla Procura di Napoli Nord, dedita alleagliin tutta Italia, e capace di guadagnare fino ad un milione di euro al mese. Quindici gli indagati, di questi otto indagati sono finiti in carcere, quattro ai domiciliari mentre per altri tre è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora. Il sodalizio utilizzava, per carpire meglio la fiducia delle vittime.I colpi sono avvenuti in Campania nei comuni di Sparanise e Lusciano, nel Casertano, quindi a Napoli e nei comuni dell’hinterland di Casoria, Caivano, Giugliano in Campania e Marano, ad Avellino e Salerno, poi a Milano, Pesaro, San Giovanni Lupatoto (Verona), San Severino Marche e Novara; ma i carabinieri sono riusciti a sventarneuna trentina, arrestando diversi truffatori in flagranza e recuperando soldi e gioielli per quasi 200mila euro.