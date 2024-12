Quotidiano.net - Trovata impiccata in doccia, compagno indagato per omicidio

Un quarantenne èper l'della compagna, Cristina Pugliese, di 27 anni,nelladella loro abitazione a Caldiero, in provincia di Verona. Era stato lo stesso uomo ad avvertire i Carabinieri del ritrovamento, avvenuto domenica scorsa. Secondo il suo racconto, la 27enne si sarebbe suicidata utilizzando il tubo flessibile della. La Procura di Verona ha iscritto l'uomo per permettere la nomina di consulenti in vista dell'autopsia. Sono state già sentite alcune persone informate sui fatti ed è stato disposto il sequestro dell'abitazione.