Quotidianodipuglia.it - Troppo alto il consumo di alcol, il sindaco Leccese proroga l?ordinanza nelle zone centrali della città

Leggi su Quotidianodipuglia.it

«Le maggiori criticità rilevate in piazza Moro e piazza Umberto, come conferma il monitoraggio svolto in questi mesi, sono causate dall?abuso die droghe associato a.