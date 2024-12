Forlitoday.it - Tre sequestri di auto alle spalle, ne prende una nuova: al controllo reagisce con un'ascia, arrestato

Leggi su Forlitoday.it

Sorpreso al volante in stato di ebbrezza, senza patente e con l'scoperta di assicurazione. E' la storia di un quarantenne di origine straniera che, nei giorni scorsi si è conclusa con l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Negli ultimi mesi, per simili comportamenti, erano stati.