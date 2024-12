Salernotoday.it - Trasporto eccezionale sull'autostrada del Mediterraneo: 2° passaggio della TBM 'Cutterhead', nuove limitazioni e chiusure

Leggi su Salernotoday.it

Nuovi disagi per chi è al volante, all'orizzonte, per consentire il secondodel, in orario notturno, in provincia di Salerno. Il convoglio, con una lunghezza di 54,50 - larghezza 8 metri - peso 385,30 tonnellate, trasporterà la macchina TBM '', destinata.