Monzatoday.it - Tragedia nella notte, scoppia un incendio nella casa con tre fratelli: 1 morto e 2 feriti

Leggi su Monzatoday.it

Une due: drammaa Bresso. Unto in un'abitazione del comune milanese non distante dalla Brianza. Tre le persone coinvolte: una di loro, un uomo di circa 60 anni, è. Le fiamme sono divampate intorno alle 2.30 di martedì 3 dicembre, in.