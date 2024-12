Trevisotoday.it - Tragedia della strada, motociclista travolto e ucciso da un’auto

Ennesimasulle stradeMarca. E' successo alle 13.30 circa di oggi, 3 dicembre, a Falze' di Trevignano, in via Contrada. Un ragazzo in sella ad una moto ha perso la vita in seguito ad uno schianto contro un'auto. Intervenuti sul posto ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118.