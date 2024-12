Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-12-2024 ore 20:00

Luceverdetrovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani bloccata conclude la diramazionenord della A1 Tra la barriera dinord e lo svincolo 1 intensosul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata interna tra Flaminia e Salaria tra Bufalotta Tiburtina e tra Casilina e Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra Casilina e lo svincolo A24 file sulla tangenziale est tra Corso di Francia da Salaria verso San Giovanni e poi direzione Stadio Olimpico tra Tiburtina e Salaria code sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale al raccordo anulare per lavori notturni chiusi i sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia e questo dalle 21 di questa sera alle 6 di domattina maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.