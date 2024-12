Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-12-2024 ore 19:30

LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetaniintenso con code lungo le due carreggiate del raccordo anulare in particolare in interna dalla Bufalotta a Tiburtina e poi tra Appia Laurentina stessa situazione in carreggiata esterna code a tratti tra Aurelia e laFiumicino tra Pontina e Anagnina ed ancora tra Casilina Tiburtina rallentamenti e code in uscita dasulla Flaminia da Corso di Francia al Raccordo Anulare file sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni è in direzione Stadio Olimpico tra Tiburtina e Salaria code a tratti sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale al raccordo anulare per lavori notturni chiusi i sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia dalle 21 di questa sera alle 6 di Domattina dalle 7 dicembre al 6 gennaio attivo il piano trasporti speciali per Natale previste navette gratuite centro storico potenziamento delle linee bus e metro oltre l’estensione degli orari della ZTL e sconti per i parcheggi maggiori informazioni su questa ed altre notizie sul sito