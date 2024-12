Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-12-2024 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per lavori viabilità modificata in via di Porta Furba tra via Ciro da Urbino in via Tuscolana in via Latina strada chiusa per lavori tra via Largo Pietro tacchi Venturi e via Franco Bartoloni nel XV Municipio Sono in corso lavori Anas con chiusure in via della Pisana all’altezza di via Monte stallonara e via di Ponte Galeria sempre in prossimità del civico 1882 di via della Pisana scatterà sabato 7 dicembre il piano di Natale della mobilità tra i punti principali del piano di queste festività l’orario prolungato alle 20 delle ZTL centro e tridente In collaborazione con Luce Verde infomobilità