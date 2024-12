Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-12-2024 ore 09:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità oggi lavori di potatura in Piazza Ragusa con riduzione di carreggiata fino al 20 dicembre lavori potatura alberi anche in Piazza San Giovanni da oggi è fino al 5 dicembre inevitabili disagi alla circolazione da oggi tornano attive le linee 238 mentre fino al 20 gennaio 2025 permane modificato il servizio delle linea 5 14:19 a causa dei lavori di riqualificazione della tangenziale est fino al 9 dicembre divieto di transito su via della Pisana tra via di Monte stallonara via di Malagrotta nelle due direzioni inevitabili anche qui ripercussioni in tutta la zona In collaborazione con Luce Verde infomobilità