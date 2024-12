Cataniatoday.it - Traffico in via Santa Sofia, Cardello: "Servono accorgimenti"

Leggi su Cataniatoday.it

"Ben vengano i controlli in via, per scoraggiare il parcheggio selvaggio ed altri atteggiamenti imprudenti alla guida, ma con ile il caos, soprattutto la mattina, in questa stradaalcuni decisivisenza stravolgere il piano viario". A sottolinearlo è il.