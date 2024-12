Ilgiorno.it - Tra abitazioni e uffici il dieci per cento supera i limiti del radon

Quasi 10mila misurazioni delle concentrazioni diin case enel 2023 da cui è emerso che, nel 10% dei casi, i valori erano sopra i livelli di riferimento. È il quadro lombardo riportato nella relazione di Isin sulla radioattività ambientale. In Lombardia fra le 3.450l’8% è risultato sopra il valore di riferimento di 300 Bq m-3, mentre il 15% è oltre i 200. Tra i luoghi di lavoro, la percentuale di concentrazioni sopra i 300 Bq m-3 sale all’11% su un totale di 5.365 misurazioni fatte in un anno; nelle scuole, si arriva al 10% su 1.029 misurazioni. L’esposizione alindoor è un fenomeno di origine naturale legato al tipo di suolo su cui gli edifici sono costruiti; elevate concentrazioni causano l’aumento del rischio di tumori al polmone. La percentuale lombarda emersa dalle rilevazioni è in linea con la media nazionale (9%) ma decisamente superiore al 4,1% dellerilevate nell’indagine nazionale del 1989-1998, a lungo punto di riferimento prima dell’entrata in vigore nel 2020 del decreto legislativo che ha introdotto importanti novità su prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa nazionale a quella europea.