.com - TIM WIFI CASA promo limited edition fibra: 100€ di bonus se attivi entro il 9/12

Leggi su .com

TIMcon chiamate e navigazione Internet senza limiti a soli 24,90€ al mese grazie aldiin 20 mesi pari a 5€ in meno ogni mese sul costo del canone seil nove dicembre.Per i già clienti è previsto lo stesso costo e per tutti l’attivazione è gratuita invece del consueto costo di 39,90€.TimPassa a ho: 150 GB e tutto senza limiti a 6,99€Timinzione condi scontoHai tempo fino al nove dicembre per attivare gratis Timcon chiamate e navigazione senza limiti al costo di 24,90€ grazie aldi.Grazie alla tecnologia all’avanguardia,TIM offre fino a 2,5 Gbps di velocità per garantire:Streaming senza interruzioniGaming online fluidoSmart working efficiente e stabileDettaglio delle offerte TIMTIMpropone diverse opzioni per le connessioni Internet di rete fissa, adatte a soddisfare ogni esigenza.