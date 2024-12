Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Apuania terza nel torneo di Reggello. Di Rienzo vince, Zuanigh e Tachi arrivano ai quarti

Ottimi risultati per i tre atleti dell’nelopen di, accompagnati dal tecnico Massimo Petriccioli. Nella gara Over 452 (al via 22 partecipanti) Stefano Disi impone con 5 vittorie consecutive, battendo nel girone preliminare Lorenzo Gimigliano 3-1 e Fulli Cecere Javier 3-0; mentre nel tabellone ad eliminatoria diretta usufruisce di un by negli ottavi, sconfigge 3-0 Simone Bellucci nei, supera in semifinale Simone Madrigali 3-1 e in finale batte Tommaso Simi 3-2. Nella stessa gara Armandoè secondo nel girone preliminare, ma è sconfitto da Simone Bellucci 2-3 nei. Nella gara Over 1200 (al via 52 partecipanti) Masaakisi distingue: batte 3-0 Gianluca Nespoli, 3-0 Zhou Chen Fu e 3-1 Jacopo La Fragola; nel tabellone a eliminatoria diretta sconfigge Martino Pinzauti 3-2 nei sedicesimi e Riccardo Antonini per 3-1 negli ottavi, per poi arrendersi neia Marco Giorgetti per 1-3 a causa di un calo fisico.