Veneziatoday.it - Tennis, concluso al Republic di Jesolo il Long Rodeo giovanile

Leggi su Veneziatoday.it

aldiilcon 42 giovani coordinati da Alessandro Mior. Competizione riservata agli under 12 maschili e femminili ed under 14 maschile.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayNel 12 azzurro davanti a tutti Nicola De Giovanni.