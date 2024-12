Brindisireport.it - Tecnologie digitali e aerospaziali: al via nuovi corsi di formazione

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Al via i, per il biennio 2024-2026, nella sede della Cittadella della ricerca dell’Its Academy mobilità sostenibile aerospazio. A Brindisi sarà possibile specializzarsi come “Tecnico aeronautico avanzato”, puntando su handling, security e piloting; ma anche come “Tecnico.